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Экс-теннисист Санторо: Новак Джокович — величайший, это совершенно очевидно

Экс-теннисист Санторо: Новак Джокович — величайший, это совершенно очевидно
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Бывший французский теннисист Фабрис Санторо ответил на вопрос о величайшем теннисисте за всю историю.

«Проблема дискуссий о величайшем игроке всех времён в том, что в них вмешиваются эмоции. А если отбросить чувства, то никакого спора и нет…Новак Джокович — величайший, это совершенно очевидно. А если мы хотим говорить об элегантности, отдам этот титул Роджеру Федереру», — приводит слова Санторо Tennis Hub.

Новак Джокович выиграл 24 титула турниров «Большого шлема», провёл свыше 400 недель на первой строчке рейтинга ATP, собрал «карьерный Золотой шлем», включая золото Олимпиады‑2024, а Роджер Федерер одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема», дольше всех подряд — более 300 недель — удерживал место в топ‑рейтинге, восемь раз побеждал на Уимблдоне и завоевал свыше 100 титулов ATP.

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