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Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге из-за проблем с бедром

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге из-за проблем с бедром
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, который пройдёт с 21 по 27 июня. Причиной пропуска спортсменкой соревнований послужил дискомфорт в правом бедре.

Статус первой сеяной на турнире перейдёт к польке Иге Швёнтек. Уайлд-кард для участия в «пятисотнике» есть у Кэти Бултер, Евы Лис, Александры Эалы и Винус Уильямс.

Накануне Рыбакина проиграла в своём стартовом матче на турнире WTA-500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Эале в двух сетах (5:7, 4:6). До этого она не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне из-за поражения от Кэти Бултер.

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