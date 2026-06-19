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«Я ему сказал играть смелее». Отец Зверева — об эмоциях Александра в матче с Коллиньоном

«Я ему сказал играть смелее». Отец Зверева — об эмоциях Александра в матче с Коллиньоном
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций по ходу напряжённого тай-брейка в матче с 51-й ракеткой мира из Бельгии Рафаэлем Коллиньоном (Q) в рамках четвертьфинала травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. Он накричал на своего отца и тренера Александра Зверева-старшего. Это произошло после проигранного розыгрыша на тай-брейке первого сета при счёте 9:8.

Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 15:50 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 12 		6 4
6 10 		6 1
         
Рафаэль Коллиньон
51
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

После эмоций Александра в его боксе состоялся следующий разговор.

Миша Зверев (старший брат Александра). А что ты ему сказал?
Александр Зверев-старший. Да ничего ему не сказал. Я ему сказал смелее играть.

Отметим, Звереву всё же удалось выиграть тай-брейк у Коллиньона со счётом 12:10.

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