Елена Рыбакина прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала снятие с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, который пройдёт с 21 по 27 июня.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Бад-Хомбурге из-за дискомфорта в правом бедре. Необходимо проконсультироваться с медицинской командой и пройти дополнительное обследование, прежде чем принимать какие-либо решения относительно дальнейших действий. Спасибо за понимание и поддержку», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба соревнований.

Видео: Перспективные российские теннисистки.