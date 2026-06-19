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Елена Рыбакина прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Елена Рыбакина прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала снятие с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, который пройдёт с 21 по 27 июня.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Бад-Хомбурге из-за дискомфорта в правом бедре. Необходимо проконсультироваться с медицинской командой и пройти дополнительное обследование, прежде чем принимать какие-либо решения относительно дальнейших действий. Спасибо за понимание и поддержку», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба соревнований.

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