Муте оштрафовали на $ 40 тыс. за мат в послематчевом интервью в Лондоне

36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте оштрафован на $ 40 тыс. за использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

Муте семь раз позволил себе нецензурное слово в интервью, которое в прямом эфире транслировал BBC, после тяжёлой победы над соотечественником, 87-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром.

В ATP заявили, что штраф был наложен за «неспортивное поведение», «использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью». Муте подтвердил, что обжалует штраф в соответствии с установленными правилами и процедурами ATP.

Отметим, на турнире в Лондоне Муте заработал $ 43,6 тыс. Если его апелляция будет отклонена, теннисист потеряет более 90% призовых.