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Муте оштрафовали на $ 40 тыс. за мат в послематчевом интервью в Лондоне

Муте оштрафовали на $ 40 тыс. за мат в послематчевом интервью в Лондоне
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36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте оштрафован на $ 40 тыс. за использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

Муте семь раз позволил себе нецензурное слово в интервью, которое в прямом эфире транслировал BBC, после тяжёлой победы над соотечественником, 87-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром.

Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:35 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
87
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 5
6 5 		6 7 7
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

В ATP заявили, что штраф был наложен за «неспортивное поведение», «использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью». Муте подтвердил, что обжалует штраф в соответствии с установленными правилами и процедурами ATP.

Отметим, на турнире в Лондоне Муте заработал $ 43,6 тыс. Если его апелляция будет отклонена, теннисист потеряет более 90% призовых.

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