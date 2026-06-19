Муте оштрафовали на $ 40 тыс. за мат в послематчевом интервью в Лондоне

36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте оштрафован на $ 40 тыс. за использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.
Муте семь раз позволил себе нецензурное слово в интервью, которое в прямом эфире транслировал BBC, после тяжёлой победы над соотечественником, 87-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром.
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В ATP заявили, что штраф был наложен за «неспортивное поведение», «использование нецензурной лексики во время послематчевого интервью». Муте подтвердил, что обжалует штраф в соответствии с установленными правилами и процедурами ATP.
Отметим, на турнире в Лондоне Муте заработал $ 43,6 тыс. Если его апелляция будет отклонена, теннисист потеряет более 90% призовых.
- 19 июня 2026
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