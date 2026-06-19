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Франсиско Серундоло получил удар мячом в горло и упал на корт по ходу матча в Лондоне

Франсиско Серундоло получил удар мячом в горло и упал на корт по ходу матча в Лондоне
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Неприятный инцидент произошёл во время матча Артур Фери (Великобритания, WC) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

Лондон (м). 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 16:50 МСК
Артур Фери
140
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 4
7 7 		3 4
         
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

При счёте 0:2 (30:30) на подаче Фери во втором сете британец попал мячом прямо в горло Серундоло — аргентинец схватился за шею и упал на корт. После инцидента судья и Фери подбежали к Франсиско, чтобы узнать о его самочувствии. Спустя несколько минут Серундоло продолжил матч.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, Серундоло упустил преимущество во втором сете и отдал партию со счётом 3:6. Первый сет аргентинец выиграл со счётом 7:6 (7:1).

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