Франсиско Серундоло получил удар мячом в горло и упал на корт по ходу матча в Лондоне

Неприятный инцидент произошёл во время матча Артур Фери (Великобритания, WC) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

При счёте 0:2 (30:30) на подаче Фери во втором сете британец попал мячом прямо в горло Серундоло — аргентинец схватился за шею и упал на корт. После инцидента судья и Фери подбежали к Франсиско, чтобы узнать о его самочувствии. Спустя несколько минут Серундоло продолжил матч.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, Серундоло упустил преимущество во втором сете и отдал партию со счётом 3:6. Первый сет аргентинец выиграл со счётом 7:6 (7:1).