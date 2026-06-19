Арина Соболенко с трудом пробилась в полуфинал турнира в Берлине, где сыграет с Пегулой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия.

В матче 1/4 финала Соболенко (1) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира представительницу Чехии Николу Бартунькову (WC). Отметим, во втором сете Арина уступала со счётом 0:4.

Встреча Соболенко с Бартуньковой продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Арина 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Николы восемь эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в финал турнира в Берлине Соболенко сразится с четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой (3).