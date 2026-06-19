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Соболенко выиграла 33-й матч в сезоне-2026, больше побед имеют только Андреева и Свитолина

Соболенко выиграла 33-й матч в сезоне-2026, больше побед имеют только Андреева и Свитолина
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 33-й матч в сезоне-2026 (при четырёх поражениях).

Это произошло в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. Соболенко (1) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира представительницу Чехии Николу Бартунькову (WC).

Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 16:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Никола Бартунькова
62
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

33 победы в текущем сезоне также имеет казахстанка Елена Рыбакина. Больше выигранных матчей в текущем году на уровне WTA только у украинки Элины Свитолиной (34) и россиянки Мирры Андреевой (36).

За выход в финал турнира в Берлине Соболенко сразится с четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой (3).

Календарь WTA-500 в Берлине
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