Соболенко выиграла 33-й матч в сезоне-2026, больше побед имеют только Андреева и Свитолина
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 33-й матч в сезоне-2026 (при четырёх поражениях).
Это произошло в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. Соболенко (1) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира представительницу Чехии Николу Бартунькову (WC).
Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 16:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 2
|4
62
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
33 победы в текущем сезоне также имеет казахстанка Елена Рыбакина. Больше выигранных матчей в текущем году на уровне WTA только у украинки Элины Свитолиной (34) и россиянки Мирры Андреевой (36).
За выход в финал турнира в Берлине Соболенко сразится с четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой (3).
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