«Будущая суперзвезда, это точно». Арина Соболенко восхитилась игрой Николы Бартуньковой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. В матче 1/4 финала Соболенко (1) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира представительницу Чехии Николу Бартунькову (WC). Отметим, во втором сете Арина уступала со счётом 0:4.
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– Она играла невероятно. Я мало что могла сделать. Она просто сметала мяч. Это был невероятный уровень. Думала, это её матч, не знала, что делать. Когда пару раз вышла к сетке после своей подачи в том гейме при счёте 0:4, это придало мне немного уверенности, что, возможно, я смогу показать ей, что у меня ещё что-то осталось. Не знаю. Просто пыталась остаться в игре, пыталась найти свой ритм. Честно говоря, думаю, это была просто удачная игра. Мне каким-то чудом удалось вернуться во втором сете, и я обрела уверенность, что могу выиграть. Но, боже мой, какой же она игрок. Какая невероятная девушка! Будущая суперзвезда, это точно.
– Было ли у тебя ощущение, что она сделала с тобой то, что ты обычно делаешь с соперницами. О чём ты думала?
– Я думала: «Ух ты, вот каково это — играть против меня», — сказала Соболенко в интервью на корте.
- 19 июня 2026
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