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«Будущая суперзвезда, это точно». Арина Соболенко восхитилась игрой Николы Бартуньковой

«Будущая суперзвезда, это точно». Арина Соболенко восхитилась игрой Николы Бартуньковой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия. В матче 1/4 финала Соболенко (1) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира представительницу Чехии Николу Бартунькову (WC). Отметим, во втором сете Арина уступала со счётом 0:4.

Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 16:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Никола Бартунькова
62
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

– Она играла невероятно. Я мало что могла сделать. Она просто сметала мяч. Это был невероятный уровень. Думала, это её матч, не знала, что делать. Когда пару раз вышла к сетке после своей подачи в том гейме при счёте 0:4, это придало мне немного уверенности, что, возможно, я смогу показать ей, что у меня ещё что-то осталось. Не знаю. Просто пыталась остаться в игре, пыталась найти свой ритм. Честно говоря, думаю, это была просто удачная игра. Мне каким-то чудом удалось вернуться во втором сете, и я обрела уверенность, что могу выиграть. Но, боже мой, какой же она игрок. Какая невероятная девушка! Будущая суперзвезда, это точно.

– Было ли у тебя ощущение, что она сделала с тобой то, что ты обычно делаешь с соперницами. О чём ты думала?
– Я думала: «Ух ты, вот каково это — играть против меня», — сказала Соболенко в интервью на корте.

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