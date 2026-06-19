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Прошла жеребьёвка турнира в Бад-Хомбурге, где сыграют Мирра Андреева, Шнайдер, Калинская

Прошла жеребьёвка турнира в Бад-Хомбурге, где сыграют Мирра Андреева, Шнайдер, Калинская
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Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Бад-Хомбурге, Германия, с 21 по 27 июня.

Сетку соревнований возглавила шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек (1). Она пропустит первый круг, а во втором сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США) – Ева Лис (Германия, WC).

Второй номер посева получила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Во втором круге ей предстоит сразиться либо с Екатериной Александровой (Россия), либо с Энн Ли (США).

Стартовые матчи других россиянок в Бад-Хомбурге:

Анна Калинская (Россия) – квалифаер.
Диана Шнайдер (Россия, 7) – Клара Таусон (Дания).
Людмила Самсонова (Россия) – Катержина Синякова (Чехия).

Другие заметные матчи первого круга в Бад-Хомбурге:

Наоми Осака (Япония, 6) – Магдалена Френх (Польша).
Винус Уильямс (США, WC) – квалифаер.
Лейла Фернандес (Канада) — Кэти Бултер (Великобритания, WC).

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