Альтмайер на русском языке обратился к Медведеву во время их матча на турнире в Галле

81-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер на русском языке обратился к чемпиону US Open — 2021 седьмой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву во время их матча в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Даниэль Альтмайер в четвертьфинале турнира в Галле.

В первом сете Альтмайер подошёл к судье на вышке, чтобы уточнить очередность действий перед подачей, а затем обратился к Медведеву на русском языке.

Альтмайер. Судья тебе сказал «А» или «Б»?

Медведев: Он сказал поменяться. Ты – «Б», я – «А».

Альтмайер. Нет, у меня «А». Он только что «А» мне дал.

Медведев улыбнулся на последнюю фразу соперника.

Напомним, мама Альтмайера родом из России, отец — из Украины.