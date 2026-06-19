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Альтмайер на русском языке обратился к Медведеву во время их матча на турнире в Галле

Альтмайер на русском языке обратился к Медведеву во время их матча на турнире в Галле
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81-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер на русском языке обратился к чемпиону US Open — 2021 седьмой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву во время их матча в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.

Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 18:10 МСК
Даниэль Альтмайер
81
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 3
4 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Даниэль Альтмайер в четвертьфинале турнира в Галле.

В первом сете Альтмайер подошёл к судье на вышке, чтобы уточнить очередность действий перед подачей, а затем обратился к Медведеву на русском языке.

Альтмайер. Судья тебе сказал «А» или «Б»?
Медведев: Он сказал поменяться. Ты – «Б», я – «А».
Альтмайер. Нет, у меня «А». Он только что «А» мне дал.
Медведев улыбнулся на последнюю фразу соперника.

Напомним, мама Альтмайера родом из России, отец — из Украины.

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