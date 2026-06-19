Альтмайер на русском языке обратился к Медведеву во время их матча на турнире в Галле

81-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер на русском языке обратился к чемпиону US Open — 2021 седьмой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву во время их матча в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Даниэль Альтмайер в четвертьфинале турнира в Галле.
В первом сете Альтмайер подошёл к судье на вышке, чтобы уточнить очередность действий перед подачей, а затем обратился к Медведеву на русском языке.
Альтмайер. Судья тебе сказал «А» или «Б»?
Медведев: Он сказал поменяться. Ты – «Б», я – «А».
Альтмайер. Нет, у меня «А». Он только что «А» мне дал.
Медведев улыбнулся на последнюю фразу соперника.
Напомним, мама Альтмайера родом из России, отец — из Украины.
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