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Элина Свитолина — Александра Эала, результат матча 19 июня 2026, счет 0:2, четвертьфинал WTA 500 Берлин

Элина Свитолина в двух сетах проиграла Александре Эале в 1/4 финала турнира в Берлине
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завершила своё выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине, Германия.

Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 19:20 МСК
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александра Эала
35
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

В матче 1/4 финала Свитолина (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграла 35-й ракетке мира из Филиппин 21-летней Александре Эале.

Встреча Свитолиной с Эалой продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Александры три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал турнира в Берлине Эала сразится с 13-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой (8).

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