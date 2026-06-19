Элина Свитолина в двух сетах проиграла Александре Эале в 1/4 финала турнира в Берлине

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завершила своё выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине, Германия.

В матче 1/4 финала Свитолина (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграла 35-й ракетке мира из Филиппин 21-летней Александре Эале.

Встреча Свитолиной с Эалой продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Александры три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал турнира в Берлине Эала сразится с 13-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой (8).