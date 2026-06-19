Элина Свитолина в двух сетах проиграла Александре Эале в 1/4 финала турнира в Берлине
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завершила своё выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине, Германия.
Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 19:20 МСК
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
35
Александра Эала
А. Эала
В матче 1/4 финала Свитолина (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграла 35-й ракетке мира из Филиппин 21-летней Александре Эале.
Встреча Свитолиной с Эалой продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Александры три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
За выход в финал турнира в Берлине Эала сразится с 13-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой (8).
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