Даниил Медведев проиграл 81-й ракетке мира Альтмайеру в 1/4 финала турнира в Галле

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.

В матче 1/4 финала Медведев (4) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6 проиграл 81-й ракетке мира из Германии Даниэлю Альтмайеру (WC). Для Даниэля это первая в карьере победа над игроком топ-10 на травяном покрытии.

Встреча Медведева с Альтмайером продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Даниил пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Даниэля 15 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал Берлина (крупнейший в своей карьере) Альтмайер сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).