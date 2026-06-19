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Томми Пол — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 19 июня 2026, счет 2:0, четвертьфинал ATP 500 Лондон

Томми Пол стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Лондоне
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

Лондон (м). 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 19:40 МСК
Томми Пол
28
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Алехандро Давидович-Фокина
22
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В матче 1/4 финала Пол (8) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира из Испании Алехандро Давидович-Фокину (4).

Встреча Пола с Давидович-Фокиной продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Томми восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Лондона Пол сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q).

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