Томми Пол стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Лондоне
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28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.
Лондон (м). 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 19:40 МСК
28
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
22
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
В матче 1/4 финала Пол (8) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира из Испании Алехандро Давидович-Фокину (4).
Встреча Пола с Давидович-Фокиной продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Томми восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал Лондона Пол сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q).
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