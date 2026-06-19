Томми Пол стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Лондоне

28-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

В матче 1/4 финала Пол (8) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 22-ю ракетку мира из Испании Алехандро Давидович-Фокину (4).

Встреча Пола с Давидович-Фокиной продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Томми восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Лондона Пол сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q).