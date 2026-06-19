Даниил Медведев потерял две строчки в лайв-рейтинге ATP из-за поражения от Альтмайера
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Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить рейтинговые очки за прошлогодний финал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. Россиянин уже опустился на две строчки в лайв-рейтинге ATP (на девятое место).
Сегодня, 19 июня, в матче 1/4 финала Галле-2026 Медведев (4) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6 проиграл 81-й ракетке мира из Германии Даниэлю Альтмайеру (WC).
Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 18:10 МСК
81
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 6
|6
|
|7 8
|4
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев потеряет 230 очков. В понедельник, в момент обновления рейтинга, у Даниила будет 3580 очков.
В Галле-2025 Медведев дошёл до финала, где проиграл в двух сетах казахстанцу Александру Бублику.
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