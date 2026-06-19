Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 19 июня

Сегодня, 19 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, продолжился турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в пятницу.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. 1/4 финала. Результаты матчей 19 июня:

Джессика Пегула (США, 3) – Мэдисон Киз (США) – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

Линда Носкова (Чехия, 8) – Паула Бадоса (Испания, WC) – 6:1, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Никола Бартунькова (Чехия, WC) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Элина Свитолина (Украина, 6) – Александра Эала (Филиппины, WC) – 3:6, 4:6.

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Маркета Вондроушова.