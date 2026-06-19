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Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 19 июня

Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 19 июня
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19 июня на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в пятницу.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Второй круг/1/4 финала. Результаты матчей 19 июня:

  • Хамад Меджедович (Сербия) – Уго Умбер (Франция) – 6:2, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).
  • Алекс де Минор (Австралия, 1) – Брэндон Накашима (США) – 5:7, 3:6.
  • Артур Фери (Великобритания, WC) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) – 6:7 (1:7), 6:3, 4:6.
  • Томми Пол (США, 8) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 4) – 6:3, 7:6 (7:4).
  • Уго Умбер (Франция) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q) – 6:1, 6:2.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.

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