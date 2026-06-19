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Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 19 июня

Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 19 июня
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Сегодня, 19 июня, в Ноттингеме, Великобритания, продолжился травяной турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в пятницу.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. 1/4 финала. Результаты матчей 19 июня:

  • Мари Боузкова (Чехия, 4) – Татьяна Мария (Германия) – 7:5, 6:0.
  • Каролина Плишкова (Чехия) – Талия Гибсон (Австралия) – 7:5, 6:4.
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США, 3) – 6:7 (6:8), 2:6.
  • Энн Ли (США, 5) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 3:6, 6:2, 3:6.

Действующей чемпионкой соревнований в Ноттингеме является американка Маккартни Кесслер.

Сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме
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