Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 19 июня

Сегодня, 19 июня, в Ноттингеме, Великобритания, продолжился травяной турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в пятницу.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. 1/4 финала. Результаты матчей 19 июня:

Мари Боузкова (Чехия, 4) – Татьяна Мария (Германия) – 7:5, 6:0.

Каролина Плишкова (Чехия) – Талия Гибсон (Австралия) – 7:5, 6:4.

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США, 3) – 6:7 (6:8), 2:6.

Энн Ли (США, 5) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 3:6, 6:2, 3:6.

Действующей чемпионкой соревнований в Ноттингеме является американка Маккартни Кесслер.