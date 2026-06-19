«Переполняют эмоции». Альтмайер прокомментировал победу над Медведевым в 1/4 финала Галле

81-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. В 1/4 финала немец обыграл чемпиона US Open — 2021 седьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

«Это очень важная победа, особенно на покрытии, где я раньше не добивался больших успехов. Очень рад, что смог пройти дальше. Сейчас меня переполняют эмоции, но прежде всего счастлив. Хочу просто насладиться этим моментом.

В Галле играю гораздо агрессивнее. Всегда считал себя талантливым игроком и чувствовал, что нужно раскрыть этот потенциал. В детстве часто выходил к сетке, но потом стал чувствовать себя комфортнее на медленных покрытиях. Сейчас мы [с тренером Дастином Брауном] по-новому взглянули на игру на быстрых кортах, это отлично работает», — сказал Альтмайер в интервью на корте.