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Даниил Медведев проиграл сопернику из-за пределов топ-50 на третьем турнире ATP подряд

Даниил Медведев проиграл сопернику из-за пределов топ-50 на третьем турнире ATP подряд
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл сопернику из-за пределов топ-50 мирового на третьем турнире ATP подряд.

Сегодня, 19 июня, в матче 1/4 финала турнира в Галле Медведев (4) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6 уступил 81-й ракетке мира из Германии Даниэлю Альтмайеру (WC).

Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 18:10 МСК
Даниэль Альтмайер
81
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
4 		7 8 4
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Поражения Медведева на последних трёх турнирах:

«Ролан Гаррос» — 2026, Первый круг. Медведев – Адам Уолтон (Австралия, 97-я ракетка мира) – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
ATP-250, Хертогенбосх (трава), полуфинал. Медведев – Камиль Майхшак (Польша, 76-я ракетка мира) – 6:7 (4:7), 1:6.
ATP-500, Галле (трава), 1/4 финала. Медведев – Альтмайер (Германия, 81-я ракетка мира) – 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

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