Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Лондоне

Определились полуфинальные пары травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания, который завершится 21 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Полуфинальные пары:

Брэндон Накашима (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 7).

Томми Пол (США, 8) – Уго Умбер (Франция).

Призовой фонд турнира в Лондоне составляет € 2 583 330. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы кисти.

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