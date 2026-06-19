Определились полуфинальные пары турнира WTA-500 в Берлине

Определились полуфинальные пары травяного турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия, который завершится 21 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Полуфинальные пары:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Пегула (США, 3).

Линда Носкова (Чехия, 8) – Александра Эала (Филиппины, WC).

Призовой фонд турнира в Берлине составляет € 1 206 446. Действующей обладательницей титула чемпионки соревнований является победительница Уимблдона-2023, бывшая шестая ракетка мира чешка Маркета Вондроушова.

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