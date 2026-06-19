Тиафо на тай-брейке одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Галле

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.

В матче 1/4 финала Тиафо со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) обыграл четвёртую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима (2).

Встреча Тиафо с Оже-Альяссимом продлилась 2 часа и 33 минуты. В её рамках Фрэнсис пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Феликса 25 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал турнира в Галле Тиафо сразится с 81-й ракеткой мира из Германии Даниэлем Альтмайером (WC).