Тиафо на тай-брейке одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Галле
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.
Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 21:15 МСК
26
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 14
|
|3
|6 12
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В матче 1/4 финала Тиафо со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) обыграл четвёртую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима (2).
Встреча Тиафо с Оже-Альяссимом продлилась 2 часа и 33 минуты. В её рамках Фрэнсис пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Феликса 25 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в финал турнира в Галле Тиафо сразится с 81-й ракеткой мира из Германии Даниэлем Альтмайером (WC).
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