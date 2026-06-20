Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 19 июня

19 июня на травяных кортах в Галле, Германия, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в пятницу.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. 1/4 финала. Результаты матчей 19 июня:

Бен Шелтон (США, 3) – Тейлор Фриц (США, 5) – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (3:7).

Александр Зверев (Германия, 1) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия, Q) – 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

Фрэнсис Тиафо (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

В 2025 году турнир ATP-500 в Галле выиграл представитель Казахстана Александр Бублик, одолев россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).