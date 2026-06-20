Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Галле

Определились полуфинальные пары травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия, который завершится 21 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Полуфинальные пары:

Александр Зверев (Германия, 1) – Тейлор Фриц (США, 5).

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США).

Призовой фонд турнира в Лондоне составляет € 2 583 330. В 2025 году турнир ATP-500 в Галле выиграл представитель Казахстана Александр Бублик, одолев россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

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