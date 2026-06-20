«До сих пор кашляю». Франсиско Серундоло — о том, что Фери попал ему мячом в горло в Галле

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира ATP-500 в Лондоне. В матче 1/4 финала Франсиско со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:4 обыграл 140-ю ракетку мира из Великобритании Артура Фери.

– Расскажите, какие эмоции испытывали во время матча? Что думаете о моменте, когда мяч попал вам в горло?

– Да, до сих пор кашляю (кашляет). Я уже сказал Фери, что это часть игры. Никто не хочет попадать в соперника, но иногда просто не остаётся вариантов. Со мной всё нормально, это главное. Однако матч был очень тяжёлый. Он британец, отлично чувствует траву, знает, как здесь двигаться и читать игру. Просто рад, что смог выдержать и не выпасть из матча, — сказал Серундоло в интервью на корте.