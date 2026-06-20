Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей на 20 июня:

16:00. Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фриц (США);

17:30. Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США).

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману. Накануне прошлогодний финалист соревнований россиянин Даниил Медведев проиграл Даниэлю Альтмайеру.