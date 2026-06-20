Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Берлине (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Расписание матчей на 20 июня:

12:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Пегула (США);

15:00. Линда Носкова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины).

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.