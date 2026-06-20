Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей на 20 июня:

15:00. Брэндон Накашима (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина);

16:30. Томми Пол (США) – Уго Умбер (Франция).

Действующим победителем турнира в Лондоне является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, в текущем сезоне не принимающий в соревновании участия из-за травмы запястья. Также он уже пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 и не выступит на предстоящем Уимблдоне.