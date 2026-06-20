Турнир WTA-250, Ноттингем: расписание матчей на 20 июня

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах в Ноттингеме (Великобритания) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня пройдут матчи полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые состоятся субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Расписание матчей на 20 июня:

13:00. Каролина Плишкова (Чехия) – Мари Боузкова (Чехия);

14:30. Эмма Наварро (США) – Виктория Голубич (Швейцария).

Действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме является американская теннисистка Маккартни Кесслер. В прошлогоднем финале она одолела представительницу Украины Даяну Ястремскую (6:4, 7:5).