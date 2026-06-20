Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть матч полуфинала «пятисотника» в Берлине

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Берлина продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая в мировом рейтинге четвёртое место. Начало встречи запланировано на 12:30 мск.

В России матч между Соболенко и Пегулой не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.