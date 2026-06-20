«Элина — настоящий боец, слежу за ней с детства». Эала — о победе над Свитолиной
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35-я ракетка мира Александра Эала тепло высказалась о восьмой ракетке мира Элине Свитолиной после победы над ней на турнире WTA-500 в Берлине. Матч закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу спортсменки с Филиппин.
Берлин. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 19:20 МСК
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
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35
Александра Эала
А. Эала
«Элина — настоящий боец, и я видела это много раз. Я слежу за ней с детства, поэтому для меня большая честь, что сегодня я смогла сыграть с ней. Я действительно восхищаюсь ею. Она мама, и мне кажется, что она ведёт себя с такой элегантностью и силой. Мне очень повезло, что сегодня у меня был этот матч», – сказала Эала в интервью на корте.
Сегодня, 20 июня, Александра Эала сыграет за выход в финал турнира WTA-500 в Берлине с чешкой Линдой Носковой.
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