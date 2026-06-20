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Александр Зверев — Тейлор Фриц: где смотреть матч полуфинала «пятисотника» в Галле

Александр Зверев — Тейлор Фриц: где смотреть матч полуфинала «пятисотника» в Галле
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Тейлор Фриц, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В России трансляцию турниров АТР осуществляет BB Tennis. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману. Накануне прошлогодний финалист соревнований россиянин Даниил Медведев проиграл Даниэлю Альтмайеру.

Сетка турнира АТР-500 в Галле
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