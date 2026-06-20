Александр Зверев — Тейлор Фриц: где смотреть матч полуфинала «пятисотника» в Галле

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Тейлор Фриц, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

В России трансляцию турниров АТР осуществляет BB Tennis. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману. Накануне прошлогодний финалист соревнований россиянин Даниил Медведев проиграл Даниэлю Альтмайеру.