Рик Макки заявил, что верит в победу Синнера на Уимблдоне-2026

Известный тренер Рик Макки высказался относительно того, кто мог бы стать триумфатором Уимблдона-2026. Специалист считает, что первая ракетка мира Янник Синнер одержит победу в финале.

«Синнер будет в полной боевой готовности и готов косить траву на Уимблдоне. На траве его можно победить, если кто-то сможет на протяжении пяти сетов подавать мощно, а также выполнять чип-флипы, рипы и короткие волеи у сетки. Легче сказать, чем сделать, но я считаю, что итальянский чемпион турниров «Большого шлема» добавит к своему активу ещё один титул», – написал на своей странице в X Макки.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер проиграл во втором круге «Роллан Гаррос» — 2026 Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.