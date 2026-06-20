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Рик Макки заявил, что верит в победу Синнера на Уимблдоне-2026

Рик Макки заявил, что верит в победу Синнера на Уимблдоне-2026
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Известный тренер Рик Макки высказался относительно того, кто мог бы стать триумфатором Уимблдона-2026. Специалист считает, что первая ракетка мира Янник Синнер одержит победу в финале.

«Синнер будет в полной боевой готовности и готов косить траву на Уимблдоне. На траве его можно победить, если кто-то сможет на протяжении пяти сетов подавать мощно, а также выполнять чип-флипы, рипы и короткие волеи у сетки. Легче сказать, чем сделать, но я считаю, что итальянский чемпион турниров «Большого шлема» добавит к своему активу ещё один титул», – написал на своей странице в X Макки.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер проиграл во втором круге «Роллан Гаррос» — 2026 Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
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