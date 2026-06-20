Рик Макки заявил, что верит в победу Синнера на Уимблдоне-2026
Поделиться
Известный тренер Рик Макки высказался относительно того, кто мог бы стать триумфатором Уимблдона-2026. Специалист считает, что первая ракетка мира Янник Синнер одержит победу в финале.
«Синнер будет в полной боевой готовности и готов косить траву на Уимблдоне. На траве его можно победить, если кто-то сможет на протяжении пяти сетов подавать мощно, а также выполнять чип-флипы, рипы и короткие волеи у сетки. Легче сказать, чем сделать, но я считаю, что итальянский чемпион турниров «Большого шлема» добавит к своему активу ещё один титул», – написал на своей странице в X Макки.
Ранее итальянский теннисист Янник Синнер проиграл во втором круге «Роллан Гаррос» — 2026 Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
56
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2026
-
11:52
-
10:40
-
10:31
-
10:18
-
10:05
-
09:51
-
09:37
-
09:17
-
00:28
-
00:11
-
00:05
- 19 июня 2026
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:07
-
22:45
-
22:32
-
22:23
-
22:14
-
21:32
-
21:21
-
20:55
-
20:51
-
20:18
-
20:01
-
19:24
-
19:15
-
19:02
-
18:40
-
17:54
-
17:48
-
17:22
-
17:10
-
16:53
-
16:43