Кончита Мартинес рассказала о работе Мирры Андреевой с психологом

Тренер Кончита Мартинес рассказала о работе своей подопечной Мирры Андреевой со спортивным психологом.

«Иногда бывает нелегко, потому что порой много ограничений, а это воспринимается тяжело. Но в 2024 году, кажется, после Уимблдона, у неё было болезненное поражение в первом круге. И я увидела в ней много тревоги, много, ну, знаете, того, чего там быть вообще не должно. Когда тебе 17-18 лет, ты должна пытаться получать удовольствие от игры, думать о том, как стать лучше, и всё вот в таком духе.

А я увидела моменты, над которыми нужно было работать в ментальном плане. На следующий день мы поговорили, и она сама спросила меня, был ли у меня психолог, когда я играла. Я рассказала ей о своём опыте и добавила: «Да, я думаю, тебе очень поможет именно спортивный психолог».

На то, чтобы его найти, ушло чуть больше времени, чем планировалось, но в итоге они начали работать. Сейчас она работает с психологом, не знаю, примерно года полтора, наверное. Мы тесно сотрудничаем. Я тоже, кстати, общаюсь с психологом, чтобы понять, над чем они работают.

Это помогает мне направлять Мирру. Ведь именно я нахожусь рядом с ней практически постоянно. Так что да, я считаю, это очень-очень важно», – сказала Мартинес на YouTube-канале «Больше!».