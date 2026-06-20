Тиафо прокомментировал победу над Оже-Альяссимом в 1/4 финала турнира в Галле

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу в четвертьфинале «пятисотника» в немецком Галле, где одолел четвёртую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Матч получился напряжённым. Мы оба знали, что каждый будет стараться до последнего, и я рад, что у меня получилось. У него были свои шансы, у меня – свои. Классический матч на траве», – приводит слова Тиафо официальный сайт АТР.

Сегодня, 20 июня, за выход в финал Тиафо сразится с немцем Даниэлем Альтмайером, ранее одолевшим россиянина Даниила Медведева. Турнир в Галле завершится 21 июня, его действующий чемпион — Александр Бублик.