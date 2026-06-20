Тиафо прокомментировал победу над Оже-Альяссимом в 1/4 финала турнира в Галле
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу в четвертьфинале «пятисотника» в немецком Галле, где одолел четвёртую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима.
Галле. 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 21:15 МСК
26
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 14
|
|3
|6 12
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Матч получился напряжённым. Мы оба знали, что каждый будет стараться до последнего, и я рад, что у меня получилось. У него были свои шансы, у меня – свои. Классический матч на траве», – приводит слова Тиафо официальный сайт АТР.
Сегодня, 20 июня, за выход в финал Тиафо сразится с немцем Даниэлем Альтмайером, ранее одолевшим россиянина Даниила Медведева. Турнир в Галле завершится 21 июня, его действующий чемпион — Александр Бублик.
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