Определились день и время проведения жеребьёвки Уимблдона-2026

Жеребьёвка Уимблдона-2026 состоится в пятницу, 26 июня, и начнётся в 12:00 по московскому времени (в 10:00 по местному времени в Лондоне). Об этом сообщил журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

Уимблдон в этом году стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Действующим чемпионом турнира в Лондоне в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. У женщин год назад побеждала полька Ига Швёнтек, ныне занимающая в рейтинге WTA третье место.

Ранее стало также известно, что призовые на турнире вырастут на 20% по сравнению с 2025 годом — общая сумма выплат составит £ 64,2 млн.