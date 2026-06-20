Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились день и время проведения жеребьёвки Уимблдона-2026

Определились день и время проведения жеребьёвки Уимблдона-2026
Комментарии

Жеребьёвка Уимблдона-2026 состоится в пятницу, 26 июня, и начнётся в 12:00 по московскому времени (в 10:00 по местному времени в Лондоне). Об этом сообщил журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

Уимблдон в этом году стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Действующим чемпионом турнира в Лондоне в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. У женщин год назад побеждала полька Ига Швёнтек, ныне занимающая в рейтинге WTA третье место.

Ранее стало также известно, что призовые на турнире вырастут на 20% по сравнению с 2025 годом — общая сумма выплат составит £ 64,2 млн.

Материалы по теме
Теннисисты помешались на ЧМ по футболу. Уимблдон из-за этого даже ввёл жёсткий запрет
Теннисисты помешались на ЧМ по футболу. Уимблдон из-за этого даже ввёл жёсткий запрет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android