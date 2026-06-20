Соболенко — Пегула: белоруска уступила в первом сете полуфинала «пятисотника» в Берлине
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Берлина продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая в мировом рейтинге четвёртое место. Встреча началась в 13:10 мск.
Берлин. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 13:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|6 3
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Первая партия осталась за американкой. Пегула закрыла сет со счётом 6:4 за 45 минут. За развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».
В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.
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