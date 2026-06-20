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Артюр Фис заявлен на выставочный турнир The Boodles, который пройдёт перед Уимблдоном

Артюр Фис заявлен на выставочный турнир The Boodles, который пройдёт перед Уимблдоном
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21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис присутствует в списках спортсменов, заявленных на выставочный турнир The Boodles в Букингемшире (Великобритания). Мероприятие состоится перед Уимблдоном с 23 по 27 июня.

Ранее Фис досрочно заканчивал из-за травмы выступление на «тысячнике» в Риме по ходу матча с итальянцем Андреа Пеллегрино во втором круге. Спортсмены не успели сыграть ни одного полноценного сета. Фис был вынужден завершить встречу при счёте 0:4. Последующие турниры, в том числе «Ролан Гаррос», француз пропустил.

Также, согласно пресс-службе турнира, на нём сыграют Андрей Рублёв, Флавио Коболли, Хуберт Хуркач, Якуб Меншик и Себастьян Корда.

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