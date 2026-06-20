Полуфинальный матч Соболенко и Пегулы в Берлине остановлен из-за начавшегося дождя

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Берлина продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая в мировом рейтинге четвёртое место. Встреча началась в 13:10 мск.

Первая партия осталась за Пегулой (6:4), вторая дошла до тай-брейка и счёта 3:1 в пользу американки, однако в Берлине начался дождь, после чего спортсменки ушли в подтрибунное помещение, а корт был накрыт. За дальнейшим развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.