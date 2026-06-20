Робин Монтгомери поделилась эмоциями от завоевания дебютного титула WTA

194-я ракетка мира американская теннисистка Робин Монтгомери, завоевавшая на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе свой дебютный титул на уровне тура, заявила, что изначально не ставила это одной из целей на текущий год.

В финале турнира Монтгомери должна была сразиться с чешкой Барборой Крейчиковой, но соперница снялась с заключительного матча.

«Честно сказать, это что-то невероятное. Я не ставила это главной целью на год, задачей было вернуться на прежнее место в рейтинге и даже подняться повыше. Но наиболее важным для меня было оставаться здоровой и играть столько матчей, сколько получится. И тем не менее титул чемпионки турнира WTA — особое чувство», — приводит слова Монтгомери Punto de Break.