Робин Монтгомери поделилась эмоциями от завоевания дебютного титула WTA
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194-я ракетка мира американская теннисистка Робин Монтгомери, завоевавшая на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе свой дебютный титул на уровне тура, заявила, что изначально не ставила это одной из целей на текущий год.
В финале турнира Монтгомери должна была сразиться с чешкой Барборой Крейчиковой, но соперница снялась с заключительного матча.
Хертогенбосх (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 13:05 МСК
484
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
45
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
«Честно сказать, это что-то невероятное. Я не ставила это главной целью на год, задачей было вернуться на прежнее место в рейтинге и даже подняться повыше. Но наиболее важным для меня было оставаться здоровой и играть столько матчей, сколько получится. И тем не менее титул чемпионки турнира WTA — особое чувство», — приводит слова Монтгомери Punto de Break.
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