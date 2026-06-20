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Робин Монтгомери поделилась эмоциями от завоевания дебютного титула WTA

Робин Монтгомери поделилась эмоциями от завоевания дебютного титула WTA
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194-я ракетка мира американская теннисистка Робин Монтгомери, завоевавшая на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе свой дебютный титул на уровне тура, заявила, что изначально не ставила это одной из целей на текущий год.

В финале турнира Монтгомери должна была сразиться с чешкой Барборой Крейчиковой, но соперница снялась с заключительного матча.

Хертогенбосх (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 13:05 МСК
Робин Монтгомери
484
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
45
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Честно сказать, это что-то невероятное. Я не ставила это главной целью на год, задачей было вернуться на прежнее место в рейтинге и даже подняться повыше. Но наиболее важным для меня было оставаться здоровой и играть столько матчей, сколько получится. И тем не менее титул чемпионки турнира WTA — особое чувство», — приводит слова Монтгомери Punto de Break.

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