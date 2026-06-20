«Сократить сеты было бы неплохой идеей». Фабрис Санторо — о продолжительности матчей

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте Фабрис Санторо выразил мнение, что продолжительность матчей в теннисе стоит сократить.

«Сократить сеты было бы неплохой идеей. Наше общество движется быстрее, чем раньше. Не уверен, что новое поколение захочет тратить пять часов на один матч. Формат тенниса кажется мне менее подходящим для нашей эпохи», – сказал Санторо в подкасте Univers Tennis.

Санторо закончил играть в теннис в 2010 году, он является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» (дважды в парном разряде, один раз в смешанном), победителем 30 турниров ATP (шесть в одиночном разряде). После завершения карьеры игрока Санторо работал тренером.