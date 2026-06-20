Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

104-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге. В полуфинале она одолела соотечественницу Юлию Авдееву, занимающую в мировом рейтинге 191-е место. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

По ходу матча Блинкова подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Авдеева сделала пять эйсов, допустила также три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.

За выход в основную сетку турнира Блинкова поборется с аргентинкой Соланой Сьеррой (58-я ракетка мира).