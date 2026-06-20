Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Юлия Авдеева, результат матча 20 июня 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; квалификация WTA 500 Бад-Хомбург

Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Комментарии

104-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге. В полуфинале она одолела соотечественницу Юлию Авдееву, занимающую в мировом рейтинге 191-е место. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

По ходу матча Блинкова подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Авдеева сделала пять эйсов, допустила также три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.

За выход в основную сетку турнира Блинкова поборется с аргентинкой Соланой Сьеррой (58-я ракетка мира).

Материалы по теме
Теннисисты помешались на ЧМ по футболу. Уимблдон из-за этого даже ввёл жёсткий запрет
Теннисисты помешались на ЧМ по футболу. Уимблдон из-за этого даже ввёл жёсткий запрет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android