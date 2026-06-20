Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Истбурне, где сыграют Фриц, Дрейпер, Фонсека

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Истбурне, где сыграют Фриц, Дрейпер, Фонсека
Комментарии

Сегодня, 20 июня, в Истбурне (Великобритания) прошла жеребьёвка сетки одиночного разряда травяного турнира категории ATP-250. В соревновании примут участие американцы Тейлор Фриц, Джек Дрейпер и Брэндон Накашима, бразилец Жоао Фонсека, француз Уго Умбер, а также братья Франсиско и Хуан-Мануэль Серундоло, представляющие Аргентину.

Брэндон Накашима в первом матче турнира сыграет с Джеком Дрейпером, который восстановился от травмы и проведёт свой первый турнир после паузы.

Уго Умбер проведёт свой стартовый матч против Маттиа Беллуччи (Италия). Испанец Хауме Мунар встретится с Зизу Бергсом из Бельгии.

Тэйлор Фриц и Жоао Фонсека как первые два сеяных пройдут первый круг без борьбы.

Турнир в Истбурне пройдёт с 22 по 27 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В этом году он попробует защитить титул.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android