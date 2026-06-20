Стала известна сетка турнира ATP-250 в Истбурне, где сыграют Фриц, Дрейпер, Фонсека

Сегодня, 20 июня, в Истбурне (Великобритания) прошла жеребьёвка сетки одиночного разряда травяного турнира категории ATP-250. В соревновании примут участие американцы Тейлор Фриц, Джек Дрейпер и Брэндон Накашима, бразилец Жоао Фонсека, француз Уго Умбер, а также братья Франсиско и Хуан-Мануэль Серундоло, представляющие Аргентину.

Брэндон Накашима в первом матче турнира сыграет с Джеком Дрейпером, который восстановился от травмы и проведёт свой первый турнир после паузы.

Уго Умбер проведёт свой стартовый матч против Маттиа Беллуччи (Италия). Испанец Хауме Мунар встретится с Зизу Бергсом из Бельгии.

Тэйлор Фриц и Жоао Фонсека как первые два сеяных пройдут первый круг без борьбы.

Турнир в Истбурне пройдёт с 22 по 27 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В этом году он попробует защитить титул.