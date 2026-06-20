Стала известна сетка турнира ATP-250 на Мальорке, где сыграет Кирьос

С 21 по 27 июня на острове Мальорка (Испания) пройдёт турнир категории АТР-250. Российские теннисисты на нём не выступят.

В статусе лидера посева на турнире сыграет итальянец Лучано Дардери (17-я ракетка мира). Свой первый матч он проведёт с победителем встречи между Янником Ханфманом и Адольфо Даниэлем Вальехо.

«Чемпионат» предлагает также ознакомиться с другими значимыми матчами турнира на Мальорке.

Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 2026 год. Стартовые матчи (частично):

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания);

Нуну Боржеш (Португалия) – Адриан Маннарино (Франция);

Фрэнсис Тиафо (США) – Итан Куинн (США)/Валентен Руае (Франция);

Стефанос Циципас (Греция) – Игнасио Бусе (Перу);

Мариано Навоне (Аргентина) – Лоренцо Сонего (Италия);

Миомир Кецманович (Сербия) – Хамад Меджедович (Сербия);

Алехандро Табило (Чили) – Фабиан Марожан (Венгрия)/квалифаер;

Корентен Муте (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);

Григор Димитров (Болгария) – квалифаер;

Ник Кирьос (Австралия)/квалифаер – Алехандро Давидович-Фокина.