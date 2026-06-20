«Запомни, ты всегда неправ». Бублик, Джокович, Медведев дали Рууду советы о браке

Известные теннисисты по случаю недавней свадьбы 14-й ракетки мира норвежца Каспера Рууда поделились своими пожеланиями и дали несколько советов о семейной жизни. Видео опубликовала пресс-служба ATP в соцсети.

Александр Бублик: Дорогой Каспер, я женат уже почти шесть лет и хочу сказать тебе одно: запомни, что ты всегда неправ! Тебе нужно извиниться, даже когда ты прав, потому что ты неправ. В этом секрет.

Алекс де Минор: Желаю только лучшего. Надеюсь, у тебя будет жизнь, полная удовольствия и счастья. И старайся находить время на гольф. Это и есть самое главное.

Карлос Алькарас: Каспер, поздравляю со свадьбой! Наслаждайся этим днём и этим прекрасным моментом с семьёй.

Григор Димитров: Каспер, в первую очередь поздравляю с рождением ребёнка. Желаю тебе потрясающей свадьбы. Думаю, я не приглашён, но… Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, и надеюсь, что мы скоро увидимся!

Новак Джокович: «Он же недавно стал отцом! Я думал, что он уже женат. А у него всё поменялось местами… Ну ничего, всё в порядке. Поздравляю тебя, вы вступаете в самую красивую и в то же время в самую сложную главу отношений. У меня нет советов, просто желаю удачи!

Даниил Медведев: Каспер, поздравляю! Надеюсь, брак пойдёт тебе на пользу. Это требует работы, но и доставляет много радости.

Янник Синнер: Каспер, в первую очередь – мои поздравления! Желаю тебе хорошей свадьбы. В твоей жизни наступила новая глава. Всего наилучшего – ты хороший человек с прекрасной семьёй!