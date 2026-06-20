Звереву понадобилась медицинская помощь в матче полуфинала в Галле с Фрицем
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Галле (Германия) продолжается турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Тейлор Фриц, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Встреча началась в 16:15 мск.
Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
По ходу первого сета при счёте 4:3 в пользу Фрица Зверев взял медицинский тайм-аут. После вызова врача он ушёл в подтрибунное помещение. Что именно побеспокоило теннисиста, не уточняется.
Фото: Кадр из трансляции
Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману.
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