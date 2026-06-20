Звереву понадобилась медицинская помощь в матче полуфинала в Галле с Фрицем

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Галле (Германия) продолжается турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Тейлор Фриц, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Встреча началась в 16:15 мск.

По ходу первого сета при счёте 4:3 в пользу Фрица Зверев взял медицинский тайм-аут. После вызова врача он ушёл в подтрибунное помещение. Что именно побеспокоило теннисиста, не уточняется.

Фото: Кадр из трансляции

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману.