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Звереву понадобилась медицинская помощь в матче полуфинала в Галле с Фрицем

Звереву понадобилась медицинская помощь в матче полуфинала в Галле с Фрицем
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Сегодня, 20 июня, на травяных кортах Галле (Германия) продолжается турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Тейлор Фриц, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Встреча началась в 16:15 мск.

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4
6 4 		6
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

По ходу первого сета при счёте 4:3 в пользу Фрица Зверев взял медицинский тайм-аут. После вызова врача он ушёл в подтрибунное помещение. Что именно побеспокоило теннисиста, не уточняется.

Фото: Кадр из трансляции

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману.

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