Алина Чараева не смогла выйти в финал «челленджера» в Португалии

128-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти в финал турнира категории «челленджер» в Фигейра-да-Фош, Португалия. В полуфинале она уступила представительнице Турции Айле Аксу (277-я в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В её рамках Чараева 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Аксу два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За титул соревнований в Фигейра-да-Фош Айла Аксу поспорит с представительницей Чехии Дарьей Видьмановой.