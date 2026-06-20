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«Плакала после матча». Шнайдер — о поражении в 1/2 финала «РГ» от Хвалиньски

«Плакала после матча». Шнайдер — о поражении в 1/2 финала «РГ» от Хвалиньски
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие эмоции она испытала после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2026 от польки Майи Хвалиньски со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Это был совершенно другой матч, в отличие от четвертьфинала с Соболенко. Я уже была физически уставшей после предыдущих раундов и имела меньше времени на восстановление. Моя соперница играла совсем в другом стиле: больше резаных ударов, укороченных и разнообразия. Приспособиться к этому было очень сложно.

Я была очень расстроена и плакала после матча, потому что упустила возможность сыграть в финале турнира «Большого шлема». Но после разговора с Сашей Бажиным я почувствовала гордость за себя, потому что оставила на корте всё, что могла, и попробовала все варианты, которые приходили мне в голову», – сказала Шнайдер во время записи подкаста Nothing Major.

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