«Плакала после матча». Шнайдер — о поражении в 1/2 финала «РГ» от Хвалиньски

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие эмоции она испытала после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2026 от польки Майи Хвалиньски со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Это был совершенно другой матч, в отличие от четвертьфинала с Соболенко. Я уже была физически уставшей после предыдущих раундов и имела меньше времени на восстановление. Моя соперница играла совсем в другом стиле: больше резаных ударов, укороченных и разнообразия. Приспособиться к этому было очень сложно.
Я была очень расстроена и плакала после матча, потому что упустила возможность сыграть в финале турнира «Большого шлема». Но после разговора с Сашей Бажиным я почувствовала гордость за себя, потому что оставила на корте всё, что могла, и попробовала все варианты, которые приходили мне в голову», – сказала Шнайдер во время записи подкаста Nothing Major.
- 20 июня 2026
-
18:03
-
17:56
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:22
-
17:08
-
16:33
-
16:20
-
16:06
-
15:46
-
15:44
-
15:08
-
14:54
-
14:24
-
13:57
-
13:37
-
13:20
-
12:18
-
11:52
-
10:40
-
10:31
-
10:18
-
10:05
-
09:51
-
09:37
-
09:17
-
00:28
-
00:11
-
00:05
- 19 июня 2026
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:07