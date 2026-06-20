Определились финалистки турнира WTA-250 в Ноттингеме

Сегодня, 20 июня, на травяных кортах на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) завершились матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Финал:

Мари Боузкова (Чехия, 4) — Эмма Наварро (США, 3).

В 1/2 финала Мари Боузкова обыграла соотечественницу Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:1, а Эмма Наварро на этой же стадии оказалась сильнее Виктории Голубич — 7:6 (7:5), 6:2.

Действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме является американская теннисистка Маккартни Кесслер. В прошлогоднем финале она одолела представительницу Украины Даяну Ястремскую (6:4, 7:5).